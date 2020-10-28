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Группа инженеров из Disney Research (подразделение Disney, занимающееся созданием роботов) представили прототип человекоподобной роботизированной головы, которая реалистично имитирует мимику человека. Описание проекта было опубликовано на сайте Disney Research.

Как пишет N+1, инженеры научили робота поддерживать зрительный контакт с человеком и делать небольшие мимические движения. Для этого они использовали частично собранного робота, задействовав шею, глаза, веки и брови (этот робот также может двигать губами и челюстью). Для распознавания приближающихся людей робота оснастили камерой глубины. По придуманному для проекта сценарию робот должен был имитировать пожилого человека с плохим зрением и слухом, который читает книгу и отвлекается на проходящих мимо людей. Если кто-то подходил ближе к роботу, то он имитировал неодобрительный взгляд для незнакомцев и дружелюбный для уже знакомых людей.

Короткий видеоролик, демонстрирующий возможности робота, был опубликован на YouTube.

Чтобы правильно отреагировать на приближающегося человека робот анализирует его движения и на основе этого анализа определяет свой уровень заинтересованности и решает, нужно ли ему реагировать на это человека. Так, при достижении первого уровня заинтересованности робот смотрит на человека, двигая глазами и немного поворачивая шею. При увеличении заинтересованности до второго уровня робот полностью переключает внимание на человека и при помощи движений глаз имитирует реальный зрительный контакт, при котором люди смотрят на оба глаза и рот.

По мнению создателей робота, им удалось повысить реалистичность его мимики, однако пока она не лишена ряда недостатков. В частности, сейчас глаза робота фокусируются на бесконечность, из-за чего он смотрит не на близко стоящего человека, а сквозь него.

Эта работа может помочь в решении так называемой проблемы зловещей долины. Этот феномен заключается в том, что повышение реалистичности человекоподобного персонажа не обязательно повышает его привлекательность для людей - если он достаточно реалистичен, но все же уступает живому человеку, попытка придать ему человеческий вид вызывает отвращение и страх.