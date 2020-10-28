Число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков в последнее время выросло. Об этом сообщили РИА "Новости" представители нескольких кредитных организаций. При этом они отметили, что рост числа вредоносных писем пока не связан со второй волной пандемии коронавируса.

"Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий. Однозначно сказать, что вторая волна коронавируса является причиной повышения, - нельзя", - считает директор департамента информационной безопасности банка "ФК Открытие" Илья Сулоев.

"Новых атак, связанных со второй волной коронавируса, не зафиксировано. Используются иные сценарии фишинга. <...> Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер", - рассказал директор департамента информационной безопасности "Росбанка" Михаил Иванов.

В свою очередь управляющий директор "Абсолют банка" Олег Кусеров отметил, что в этом году был замечен всплеск активности по фишингу, совпавший с первой волной пандемии. "Количество писем от мошенников увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем", - пояснил он.

Напомним, на днях сообщалось, что в Рунете массово регистрируются домены с названиями популярных брендов. Все эти домены принадлежат структуре с серверами в центральноамериканском Белизе. По мнению экспертов, эти сайты могут принадлежать мошенникам, которые готовят кампанию с фальшивыми распродажами.