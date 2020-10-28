Компания Harley-Davidson показала свой первый электровелосипед

Около года назад производитель мотоциклов компания Harley-Davidson объявила о планах создать электровелосипед. Теперь компания продемонстрировала публике финальную версию велосипеда Serial 1 и объявила о превращении работавшего над проектом подразделения в отдельную компанию Serial 1 Cycle, пишет The Verge.

Название электровелосипеда является отсылкой к названию первого мотоцикла Harley-Davidson, который появился в 1903 году. Дизайн Serial 1 также перекликается с дизайном старого мотоцикла. Велосипед получил колеса белого цвета, кожаные седло и рукоятки седла, а также черную раму. Характеристики нового велосипеда в компании пока не раскрывают, но ожидается, что он выйдет на рынок в марте будущего года.

The Verge отмечает, что пандемия коронавируса подстегнула продажи электровелосипедов в США. При этом основную часть таких велосипедов на рынке составляют импортируемые модели: в прошлом году в США ввезли около 270 тыс. электровелосипедов, а по итогам этого года объем поставок может составить уже 500-600 тыс. электровелосипедов. Также стоит отметить, что собственные электровелосипеды разрабатывают и другие производители мотоциклов (Triumph и Ducati), а также ряд автопроизводителей, включая BMW, Audi, Jeep и другие компании.

Напомним, в августе группа инженеров из Массачусетского технологического института представила прототип велосипеда, способного ездить автономно. По замыслу разработчиков, такие велосипеды могут использоваться в сервисах проката - клиенты смогут заказывать велосипед в указанную точку.