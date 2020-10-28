Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин рассчитывает, что на российском космическом корабле "Орел" будут устанавливаться кресла экипажа, подобные использующимся на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом Иванишин заявил послеполетной на пресс-конференции 28 октября. На прошлой неделе, напомним, Иванишин, а также космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди вернулись на Землю с МКС на корабле "Союз МС-16".

"Понравилось то, что более эргономичные кресла - угол в тазобедренном составе не превышает 90 градусов. Это важно, это удобство работы экипажа, и мы рассчитываем, что на наших следующих кораблях конфигурация будет такая же", - сказал Иванишин (цитата по ТАСС).

Ознакомиться с устройством Crew Dragon Иванишин и его коллеги могли в течение нескольких месяцев - корабль SpaceX совершил первый пилотируемый полет к МКС в конце мая, доставив на орбиту астронавтов Боба Бенкена и Дага Хёрли. В августе они успешно вернулись на Землю.

Иванишин также отметил, что у Crew Dragon нет органов управления, которые позволяют выполнять, например, ручную стыковку с МКС, что отличает его от российских кораблей "Союз", на которых ручное управление предусмотрено. В то же время на американском корабле есть ручная активация системы аварийного спасения, чего нет на "Союзах".Он пояснил, что баланс между дублированием атоматики ручным управлением и полностью автоматическими системами - это вопрос концепции, и у отечественного, и у американского подходов в этом смысле есть свои плюсы и минусы.

Отметим, что управление Crew Dragon осуществляется при помощи установленных перед креслами членов экипажа сенсорных экранов, хотя часть органов управления продублирована кнопками. При этом, вопреки словам Иванишина, кораблем можно управлять вручную - ранее Space даже выпустила реалистичный симулятор ручной стыковки с МКС.

Первый "регулярный рейс" Crew Dragon к МКС, который ранее был назначен на конец октября, а затем отложен по техническим причинам, состоится 14 ноября. В ходе грядущего полета на борту корабля SpaceX будут находиться четверо астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (астронавты NASA), и японский астронавт Соити Ногути. По плану миссии они должны будут провести на МКС полгода. После их прибытия на орбиту численность экипажа станции составит семь человек - сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Разработка нового российского пилотируемого корабля "Орел" (ранее он носил название "Федерация") ведется уже более 10 лет. Первый запуск корабля намечен на 2023 год.