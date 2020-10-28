Дмитрий Рогозин

Роскосмос ТВ / YouTube Роскосмос с 2021 года приступит к развертыванию программы "Сфера", которая предполагает создание спутниковой группировки из более чем 600 космических аппаратов

Роскосмос ТВ / YouTube

Роскосмос с 2021 года приступит к развертыванию программы "Сфера", которая предполагает создание спутниковой группировки из более чем 600 космических аппаратов. Об этом сообщил 28 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы "Сфера", это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные", - приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса напомнил, что в рамках проекта планируется обеспечить широкополосный интернет и связь, в том числе по Северному морскому пути.Рогозин также рассказал, что в следующем году у России появятся аппараты "радиолокационного зрения, которые позволяют видеть и в ночное время, и сквозь туман и облачность".

Напомним, детали проекта "Сфера" впервые раскрыл президент Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2018 года. Тогда Путин пояснил, что запущенные в рамках этого проекта спутники будут заниматься "и позиционированием, и зондированием Земли, и связью", а качество это связи будет такое, что "сможет, по сути, заменить кабельную связь" при более низкой стоимости. Одно время власти рассматривали создание отдельной группировки спутников для обеспечения доступа в интернет в рамках проекта "Эфир", но затем эти проекты объединили.

Созданием собственных проектов спутникового интернета занимается ряд зарубежных компаний. Лидером среди них является компания SpaceX, которая уже запустила около 900 спутников системы Starlink и объявила о начале бета-тестирования системы на севере США и юге Канады. Стоимость подключения абонентов к Starlink составляет 499 долларов, а абонентская плата - 99 долларов в месяц.

Накануне стало известно, что Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) в рамках проекта "Интеграл-Д" завершил начальный этап разработки российского программного обеспечения для проектирования и управления многоспутниковыми системами и провел его тестирование.