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Абоненты российского сотового оператора Yota (компания "Скартел", дочернее предприятие "МегаФона") 28 октября массово пожаловались на проблемы со связью и невозможность совершать и принимать звонки.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу различных сайтов и сервисов, проблемы возникли около 18 часов по московскому времени. О сбоях сообщают абоненты Yota из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Челябинска и других городов.

Сообщения о проблемах со связью появились и в соцсетях. В компании признали неполадки и пообещали, что в ближайшее время сбой будет устранен.

После 18:40 мск количество жалоб на работу Yota существенно уменьшилось. Вскоре в компании сообщили TJ, что проблема со связью была решена.

Отметим, что Downdetector зафиксировал также жалобы на проблемы в работе сети "МегаФона", но в целом количество таких жалоб было невелико, а в соцсетях не было публикаций о проблемах с доступом к услугам оператора.