Абоненты российского сотового оператора Yota (компания "Скартел", дочернее предприятие "МегаФона") 28 октября массово пожаловались на проблемы со связью и невозможность совершать и принимать звонки.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу различных сайтов и сервисов, проблемы возникли около 18 часов по московскому времени. О сбоях сообщают абоненты Yota из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Челябинска и других городов.

Сообщения о проблемах со связью появились и в соцсетях. В компании признали неполадки и пообещали, что в ближайшее время сбой будет устранен.

@yota_help @Yota_Russia Что со связью? Ни я не могу дозвониться, ни до меня не могут. Сеть занята.— lorus???? (@_lorus) October 28, 2020

Привет! Да, приболели ☹

Сейчас не работают вызовы по всей России.

Если вас это также задело, то сообщите, пожалуйста, нам в ЛС.— yota_help (@yota_help) October 28, 2020

Здравствуйте. Сейчас могут наблюдаться проблемы с вызовами. Специалисты уже выяснили причины и решат проблему в ближайшее время. Извините, что так вышло.

Если укажите нам в ЛС ваш номер телефона, то сможем прислать SMS уведомление о решении.— yota_help (@yota_help) October 28, 2020

После 18:40 мск количество жалоб на работу Yota существенно уменьшилось. Вскоре в компании сообщили TJ, что проблема со связью была решена.

Отметим, что Downdetector зафиксировал также жалобы на проблемы в работе сети "МегаФона", но в целом количество таких жалоб было невелико, а в соцсетях не было публикаций о проблемах с доступом к услугам оператора.