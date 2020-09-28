timbrk / DepositPhotos Операторы заявили, что строительство 5G-сетей с использованием предложенного чиновниками диапазона частот не окупится даже к 2040 году

timbrk / DepositPhotos

Если российским сотовым операторам придется создавать сети мобильной связи пятого поколения (5G) под диапазон частот 4,8-4,99 ГГц, то затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Об этом говорится в докладе, подготовленном МТС, "МегаФоном", "ВымпелКомом" (бренд "Билайн") и "Ростелекомом". Этот доклад еще в апреле был направлен в Минцифры и администрацию президента, пишет РБК.

По мнению операторов, строительство 5G-сетей в диапазоне 4,8-4,99 ГГц приведет к тому, что к 2030 году накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и будет расти вплоть до 2040 года. Также в докладе говорится, что выделенный операторам ранее для оказания услуг в сетях связи предыдущих поколений ресурс частот в диапазоне ниже 3 ГГц недостаточен для предоставления услуг 5G, а частоты выше 24 ГГц не могут рассматриваться для организации сплошного покрытия городских территорий.

Напомним, лучшим для сетей 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон используется для связи военными и Роскосмосом. В марте Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила использовать диапазон частот 24,25-24,65 ГГц для 5G неопределенному кругу лиц, но условия использования спектра пока не определены. Недавно стало известно, что в проекте решения ГКРЧ, которое может быть принято в октябре, есть пункт, согласно которому российские операторы связи смогут строить сотовые сети 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Формулировка в проекте решения делает применение российского оборудования безальтернативным, но на данный момент такого оборудования просто не существует.

Что же касается частот 4,8-4,99 ГГц, то этот диапазон предлагается в качестве основного для внедрения технологии 5G в Концепции развития 5G, подготовленной ранее Минцифры. Операторы уже критиковали этот документ.

В докладе операторов говорится, что стоимость владения инфраструктурой сети связи (включая капитальные и операционные затраты) в диапазоне 4,8-4,99 ГГц до 2030 года только в городах с населением более 1 млн человек в 2,5 раза превысит аналогичный показатель в случае использования диапазона 3,4-3,8 ГГц (723,3 млрд рублей против 317,1 млрд рублей). Авторы доклада считают, что развитие 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц "превышает инвестиционные возможности операторов". В случае развития сетей 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц первую положительную расчетную прибыль в 44,2 млрд рублей операторы получат уже в 2027 году.

"Срок окупаемости сетей реально действующих операторов - несколько условный показатель, так как стройка идет на протяжении многих лет, и доход приносят сети как нового, так и предыдущих поколений", - считает глава компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. По его мнению, обычный срок окупаемости при внедрении новой технологии составляет пять-десять лет, но он существенно зависит от конкретных условий.