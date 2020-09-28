Еврокомиссия объявила о намерении обжаловать июльское решение Европейского суда в Люксембурге, которое аннулировало решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с компании Apple рекордной суммы в 13 млрд евро в пользу правительства Ирландии за нарушение европейских норм в сфере налогов.

Как пишет The Verge, замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что суд в ходе рассмотрения дела допустил ряд ошибок.

"Суд неоднократно подтверждал принцип, согласно которому члены ЕС обладают компетенцией в определении своего налогового законодательства, они должны делать это в соответствии с законодательством ЕС, включая правила государственной помощи. Если государства - члены предоставляют определенным транснациональным компаниям налоговые льготы, недоступные их конкурентам, это наносит ущерб честной конкуренции в Европейском Союзе", - считает Вестагер.

В свою очередь представитель Apple отметил, что компания изучит апелляционное заявление Еврокомиссии, когда оно поступит в распоряжение Apple. Он добавил, что компания всегда соблюдает законы стран, в которых ведет свою деятельность.

Министр финансов Ирландии Паскаль Донахью назвал решение Еврокомиссии обжаловать вердикт суда ожидаемым. По его мнению, рассмотрение апелляции займет несколько лет.

Напомним, согласно выводам Еврокомиссии, сделанным по итогам расследования, начатого в 2014 году и обнародованным в августе 2016 года, Ирландия предоставила Apple неоправданные налоговые льготы, нарушив правила ЕС о предоставлении государственной помощи. В результате Apple платила гораздо меньше налогов, чем другие компании. Так, благодаря соглашению с властями страны в 2003 году Apple платила налог на прибыль в размере 1%, а в 2014 году ставка налога и вовсе уменьшилась до 0,005%. Кроме того, используемая Apple схема позволяла компании избегать налогообложения почти на всю прибыль, получаемую на европейском рынке, поскольку все продажи фиксировались в Ирландии.

Решение Еврокомиссии в декабре 2016 года обжаловала как сама Apple, так и правительство Ирландии. Как говорилось в заявлении Министерства финансов страны, действия Apple не нарушали ирландское налоговое законодательство, в то время как Еврокомиссия в ходе расследования нарушила установленные процедуры и превысила свои полномочия.

Компания не выплатила требуемые 13 млрд евро после истечения положенного срока, хотя и зарезервировала эту сумму с процентами на специальном эскроу-счете. Глава Apple Тим Кук говорил, что власти Евросоюза подменили законы Ирландии собственными и выражал надежду на пересмотр решения.

Отметим, что низкие ставки налога на корпоративную прибыль считаются краеугольным камнем экономической политики Ирландии. Базовая ставка налога в стране составляет 12,5% и является минимальной среди государств Западной Европы. Благодаря этому в Ирландии размещены подразделения более чем 700 крупных американских компаний, создавших в стране 140 тыс. рабочих мест.