Власти Азербайджана успешно заблокировали на территории страны все главные социальные сети, мессенджеры и видеохостинги, включая Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Zoom и Skype. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на данные сервиса NetBlocks.org, показывающего доступность сайтов в той или иной стране.

Власти страны объяснили блокировку соцсетей борьбой с провокациями со стороны Армении на фоне резкого обострения в Нагорном Карабахе и начала в регионе полномасштабных боевых действий. Особенность ситуации заключается в том, что блокировку удалось осуществить, сохранив доступность интернета в целом, тогда как в Белоруссии власти после президентских выборов фактически полностью отключали интернет, пытаясь помешать массовым протестам. Это привело к серьезным потерям для белорусской экономики.

Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев объяснил успешную блокировку соцсетей в Азербайджане тремя факторами. Во-первых, в стране действует всего три интернет-провайдера (Baktelekom, Azercell и Bakcell), что упрощает задачу властей по ограничению доступа к различным ресурсам. Кроме того, в Азербайджане существует всего 62 так называемые автономные системы (AS, система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с интернетом), тогда как в Белоруссии их насчитывается 133, а в России - 6254. При малом количестве AS контролировать интернет-трафик становится проще.

Confirmed: Social media and communications platforms restricted across #Azerbaijan following clashes with #Armenia over Nagorno-Karabakh; real-time internet measurement data show impact to cellular / fixed-lines; incident ongoing ????#Karabağ #Azerbaycan



???? https://t.co/AVV1ySNcdM pic.twitter.com/jYAKUlfIIl— NetBlocks.org (@netblocks) September 27, 2020

Вторым фактором Климарев назвал относительно небольшую долю пользователей, способных использовать инструменты обхода блокировок. Так, в Белоруссии после начала перебоев с интернетом пользователи стали массово скачивать и устанавливать VPN-сервисы. Наконец, Климарев отметил, что в Азербайджане у властей есть больше возможностей для блокировки из-за меньшей завязанности экономики и административных функций государства на интернет по сравнению с другими странами. Так, в России отключение интернете обернется отключением портала госуслуг, остановкой документооборота и другими проблемами.

"Мы живем на таком уровне развития технологий, что ты не можешь до конца предусмотреть всех последствий. Ты отключаешь интернет [на митинге], а у тебя, например, в больнице рядышком отключается аварийный генератор, который зависит от интернета. То есть принимаешь политическое решение отключать интернет, а у тебя начинают люди умирать. Такого рода вещи неизбежно будут происходить, если наносить ущерб инфраструктуре", - рассказывал ранее основатель "Общества защиты интернета" Леонид Волков. По словам Климарева, в Азербайджане эти риски не так велики.