Роскосмос / twitter.com Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции

Роскосмос / twitter.com

Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции после кратковременной изоляции в российском сегменте для локализации места утечки воздуха. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

"Данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. Группа управления полетом МКС анализирует поступившую информацию, чтобы определить уровень и возможное место утечки на основе точных данных, полученных по результатам изоляции экипажа на российском сегменте станции", - говорится в сообщении.

В NASA по итогам проверок сообщили, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена. "Американский сегмент выглядит хорошо", - сказал специалист центра управления полетом в ходе переговоров с МКС, передает РИА "Новости".

Ранее источник ТАСС в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС рассказал, что пока рано делать выводы о месте утечки воздуха и ее объемах. По его словам, контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки. Источник уточнил, что утечка "может возникать при включении этой аппаратуры".

Экипаж МКС-63 завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции.



Данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. pic.twitter.com/1Nn5xwWjOA— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2020

Эта изоляция стала второй по счету для экипажа МКС за месяц. 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции. "Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года.

Найти место утечки тогда тоже не удалось. Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора. При этом с августа объемы утечки выросли с 540 граммов до 1,4 килограмма в сутки.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.