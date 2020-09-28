Российские школьники завоевали два "золота" на Международной математической олимпиаде и заняли второе место в общем зачете

Российские команда заняла второе место в неофициальном командном зачете на 61-й Международной математической олимпиаде, которая в этом году проводилась в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Об успехах команды свидетельствую итоги соревнований, размещенные на сайте олимпиады.

В этом году участникам олимпиады предлагалось решить шесть задач из разных областей математики, каждая из которых оценивалась в семь баллов. Таким образом, за решение всех задач участники могли получить 42 балла, но единственным, кто показал такой результат, стал участник из Китая Цзиньминь Ли, пишет N+1.

В составе российской команды под руководством преподавателя петербургского Президентского физико-математического лицея N239 Кирилла Сухова выступали Данила Демин, Алексей Львов, Иван Гайдай-Турлов, Антон Садовничий, Данил Сибгатуллин и Максим Туревский. Львов и Демин завоевали золотые медали, а другие члены команды получили серебряные награды. В общей сложности российская команда набрала 185 баллов. Первое место заняли школьники из Китая (215 баллов), а на третьем оказалась команда США (183 балла).

Российские школьники заняли второе место в неофициальном командном зачете на 61-й Международной математической олимпиадеhttps://t.co/bT5CM8CsVz pic.twitter.com/SIV4SgLcnq— N + 1 (@nplusodin) September 27, 2020

В прошлом году олимпиада проходила в британском городе Бат, и тогда российская команда заняла шестое место в командном зачете, завоевав две золотые и четыре серебряные медали. В 2018 году российские школьники получили пять золотых и одну серебряную медаль и заняли второе место в общем зачете, уступив только команде из США.