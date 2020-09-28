В "Сбербанке" были готова к спекуляциям вокруг ребрендинга компании и провели необходимые процедуры проверки. Также банк зарегистрировал бренды в соответствии с российским и международным правом. Об этом сообщили в пресс-службе "Сбербанка", комментируя иск магазина часов AllTime, обвинившего банк в плагиате логотипа.

"Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом", - приводит сообщение ТАСС.

Напомним, 24 сентября "Сбербанк" официально объявил о ребрендинге, представив новый логотип и изменив название на "Сбер". Также банк представил целый ряд новых продуктов и сервисов.

"Для фирменного знака "Сбера" мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку - символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг - символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили немного разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента", - описал новый логотип глава "Сбербанка" Герман Греф.

На следующий день сеть магазинов часов и ювелирных украшений AllTime подала в суд на "Сбербанк" из-за плагиата, утверждая, что новый логотип банка имеет сходство с логотипом AllTime. В компании подчеркнули, что из-за презентации нового логотипа "Сбербанка" логотип магазина потерял свою уникальность. "Так как ответчик является крупнейшим игроком, у клиентов может сложиться впечатление, что не Сбербанк воспользовался нашим товарным знаком, а мы его. Это принесет колоссальные убытки", - отметили в компании.

В исковом заявлении AllTime потребовала запретить "Сбербанку" использовать новый логотип из-за его схожести с товарным знаком компании. Также истец требует взыскать с банка 1 млрд рублей.