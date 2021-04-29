Китай 29 апреля успешно вывел на орбиту базовый модуль национальной космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая .

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с модулем, который получил название "Тяньхэ", была запущена с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань в 6 часов 23 минуты по московскому времени. Примерно через восемь минут модуль был выведен на заданную орбиту высотой 370 километров.

Модуль "Тяньхэ" состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет, в нем также установлены компьютеры, комплексы связи с командным пунктом и другое оборудование. Этот модуль оборудован шлюзом для выхода в открытый космос и может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории.

Проект модульной орбитальной станции "Тяньгун" предусматривает, что на орбиту будут выведены еще два лабораторных модуля ("Вэньтянь" и "Мэньтянь"). После завершения сборки станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом.

По плану создание трехмодульной станции уложится в 11 пусков в 2021-2022 годах: три запуска модулей, четыре запуска грузовых космических кораблей и четыре запуска пилотируемых космических кораблей, пишет N+1 . В ближайшее время Китай планирует запустить к базовому модулю грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а затем - пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (космонавтами) на борту.

На станции "Тяньгун" смогут на постоянной основе находиться три члена экипажа. Предполагается, что срок ее эксплуатации составит около 15 лет.