Европарламент одобрил законопроект, который обязывает интернет-компании удалять или отключать доступ к контенту, который власти стран ЕС будут признавать пропагандирующим терроризм

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Европарламент одобрил законопроект, который обязывает интернет-компании удалять или отключать доступ к контенту, который власти стран ЕС будут признавать пропагандирующим терроризм. Делать это компании будут обязаны в течение часа после получения соответствующего извещения, а власти европейских стран смогут штрафовать нарушителей.

Как пишет The Verge , новый закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования. Проект этого закона обсуждался в ЕС несколько лет - впервые предложение о жестком сроке удаления террористического контента было обнародовано в 2018 году. С тех пор в документ был внесен ряд поправок. В частности, теперь закон не распространяется на контент, являющийся часть образовательных, художественных, журналистских или академических публикаций. Кроме того, интернет-компании избавили от обязанности создавать системы фильтрации контента.

Несмотря на поправки, многие правозащитные организации по-прежнему выступают с критикой закона. Так, правозащитники считают, что соцсети могут по собственной инициативе создать системы фильтрации контента, чтобы избежать потенциальных штрафов за недостаточно оперативное удаление противоправных материалов. Такие фильтры могут по ошибке блокировать и обычный контент.

Еще одно замечание к закону связано со сроком удаления контента. Критики считают срок в один час слишком коротким, особенно для небольших интернет-компаний, которые не обладают достаточными ресурсами для оперативного реагирования на требования властей. При этом платформы таких компаний нередко используются террористами для размещение подпадающего под запрет контента.

Наконец, нельзя исключать, что власти отдельных стран Евросоюза могут слишком широко трактовать понятие "террористический контент", и закон позволит им бороться с неугодными публикациями, лишая интернет-компании возможности оспорить решения о блокировке.