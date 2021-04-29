Американская космическая компания SpaceX 29 апреля запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал 25-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink.

Ракета-носитель со спутниками была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 6 часов 44 минуты по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в седьмой раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут она совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster's seventh launch and landing pic.twitter.com/uir08tQmMU — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021

Через час с небольшим после запуска ракеты все спутники были одновременно выведены на орбиту. По плану SpaceX после проверки систем спутники Starlink должны подняться на рабочую орбиту высотой 550 километров при помощи собственных двигателей.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/xiqbY1Bviw — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года.

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. К настоящему времени компания запустила уже 1503 спутника Starlink (65 аппаратов были сведены с орбиты).

В начале сентября прошлого года в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры. В октябре компания начала бета-тестирование системы в Канаде и северных регионах США, и первые участники программы, получившей название "Лучше, чем ничего", высоко оценили качество и скорость интернета Starlink (сейчас программа тестирования действует также в Великобритании, Германии и Новой Зеландии). В конце февраля этого года глава SpaceX Илон Маск пообещал, что к концу 2021 года система обеспечит покрытие почти всей планеты, а скорость соединения с интернетом через Starlink достигнет 300 Мбит/с.