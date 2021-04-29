Американская компания Carbon Robotics разработала сельскохозяйственного робота, способного уничтожать сорняки на полях при помощи лазера. Описание робота было опубликовано на сайте Carbon Robotics.

Как пишет N+1 , четырехколесный робот весит 4,3 тонны и оснащен дизельным двигателем мощностью 74 лошадиные силы. Благодаря камерам, лидарам и датчику GPS он может передвигаться вдоль борозд на поле даже в темное время суток. Система распознавания сорняков состоит из 12 камер высокого разрешения и 8 графических процессоров NVIDIA. Изображения с камер анализируются в реальном времени, а обнаруженные сорняки уничтожаются при помощи 8 инфракрасных CO2-лазеров с длиной волны 10,6 мкм мощностью 150 ватт каждый.

В описании говорится, что робот способен обработать до 8 гектаров и уничтожить до 100 тыс. сорняков в час, а его применение существенно снижает затраты на ручной труд. В компании также отмечают, что лазеры не наносят вреда почве, в отличие от гербицидов, которые применяются в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками.

Новые роботы успешно прошли тестирование на полях с различными сельскохозяйственными культурами, включая брокколи и лук. На сайте Carbon Robotics, что первая партия роботов была продана, и заказы на новых принимаются на 2022 год.