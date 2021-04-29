"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Компания "Яндекс" заключила соглашение о покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте "Яндекса".

"В результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая банковскую универсальную. Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что 75 млн рублей от суммы сделки составит премия к капиталу банка за покупку.

Закрыть сделку планируется после ее одобрения Банком России. Соответствующее ходатайство "Яндекс" направил в регулятор 28 апреля.

Банк "Акрополь" был учрежден в 1994 году, а его активы сейчас оцениваются более чем в 1 млрд рублей. По данным сайта "Банки.ру" 2020 год банк завершил с убытками в размере 82 млн рублей. Сейчас банк принадлежит гендиректору группы "Связной" Евгению Давыдовичу, который купил "Акрополь" у предыдущего собственника - Ахмета Паланкоева в феврале 2020 года за сумму, равную капиталу банка, напоминает VC.ru .

Наличие банковской лицензии даст "Яндексу" возможность развивать финансовые сервисы. В прошлом году в рамках "развода" со "Сбербанком" "Яндекс" передал "Сберу" свою долю в сервисе "Яндекс.Деньги" (теперь "Юmoney") и получил право развивать собственные финтех-сервисы. В сентябре 2020 года сообщалось, что "Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф" за 5,48 млрд долларов, но в октябре стороны объявили о прекращении переговоров об этой сделке.