Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приняло новые правила полетов дронов, которые вступят в силу в начале 2021 года

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приняло новые правила полетов дронов, которые вступят в силу в начале 2021 года. Поправки разрешают некоторым беспилотникам летать над людьми и в ночное время, а также обязывают оснащать дроны системами идентификации.

Предложенные FAA правила гласят, что производители дронов должны будут в течение 18 месяцев наладить выпуск беспилотников с системами дистанционной идентификации, позволяющими установить номер дрона и местонахождение оператора. Затем операторам дронов будет предоставлен еще один год, чтобы перейти на использование беспилотников с системами идентификации. Такая система должна использовать связь стандартов Wi-Fi или Bluetooth для передачи регистрационного номера беспилотника и его полетных данных, включая пространственное положение. При этом система должна быть способна функционировать без подключения к интернету, пишет N+1 . Оснащать системой идентификации потребуется дроны массой свыше 250 граммов, а с 2023 года использование дронов без таких систем станет незаконным.

The Verge отмечает, что новые правила не отменяют требование о том, что во время полета любительский дрон должен находиться в поле зрения оператора.

Что же касается полетов над людьми и в темное время суток, то новые правила FAA разрешают такие полеты лицензированным операторам, сдавшим специальный экзамен, без необходимости получения отдельного разрешения на каждый такой полет. Для ночных полетов дроны потребуется оборудовать световыми сигналами, видимыми на расстоянии не менее 4,8 километра. Полеты над людьми смогут осуществлять некоторые дроны, отвечающие дополнительным требованиям к безопасности.

Предполагается, что обновленные правила FAA могут ускорить внедрение дронов для доставки различных грузов. Подобные проекты реализуют многие компании, включая Amazon, но ограничения на использование беспилотников усложняют их задачу.