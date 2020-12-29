29 декабря в 19:42 мск со стартовой площадки Гвианского космического центра в рамках пусковой кампании Arianespace VS25 выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и космическим аппаратом CSO-2 для французского Национального центра космических исследований и Генеральной дирекции по вооружению в интересах Министерства обороны Франции

arianespace / YouTube

Госкорпорация Роскосмос сообщила, что по итогам 2020 года доля успешных запусков российских ракет-носителей составила 100%. Об этом сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Как следует из статистики , размещенной на сайте Роскосмоса, всего в этом году госкорпорация осуществила 17 успешных запусков, включая два декабрьских запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. Второй из этих запусков состоялся 29 декабря: ракета-носитель "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и космическим аппаратом CSO-2 для французского Национального центра космических исследований и Генеральной дирекции по вооружению в интересах Министерства обороны Франции. При этом пуски с Куру формально не являются российскими, поскольку их оператором выступала компания Arianespace.

Сегодняшний пуск стал финальным в рамках космической программы Российской Федерации на 2020 год.



Второй год подряд доля успешных запусков с использованием российских средств выведения была обеспечена на уровне 100%. https://t.co/gDmMpQywhi — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 29, 2020

В прошлом году Роскосмос осуществил 25 запусков (план предусматривал 45 запусков), все из которых также были признаны успешными, тогда как в течение нескольких предыдущих лет у Роскосмоса случались неудачные запуски. При этом ровно год назад в Роскосмосе заявили о планах удвоить количество запусков в 2020 году по сравнению с 2019-м. Отчасти эти планы нарушила пандемия коронавируса.

Отметим, что по количеству запусков в этом году Роскосмос заметно уступил американской компании SpaceX Илона Маска, которая с января по середину декабря осуществила 26 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Все основные миссии были успешными, но в двух случаях SpaceX не удалось посадить первые ступени ракет. Несмотря на новый рекорд, SpaceX, как и Роскосмос, запустила в 2020 году меньше ракет, чем планировала.