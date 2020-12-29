По итогам 2020 года российский рынок смартфонов достиг рекордных значений, несмотря на падение спроса во втором квартале в связи с действием режима самоизоляции. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные компании МТС. Всего к 28 декабря в России купили 31 млн устройств на сумму более 572 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 2,3% в натуральном выражении и на 14,3% - в денежном.

В отчете оператора отмечается, что в 2020 году в России реже покупали бюджетные устройства стоимостью до 5 тыс. рублей - продажи таких смартфонов сократились на 15% на фоне роста популярности моделей среднего и верхнего ценового сегмента. Так, число проданных смартфонов дороже 50 тыс. рублей выросло сразу на 39,2% по сравнению с 2019 годом. В компании "М.Видео-Эльдорадо" добавили, что средний чек покупки смартфона вырос примерно на 9%, до 18 тыс. рублей.

По данным МТС, лидерство в продажах в натуральном выражении по итогам года сохранила компании Samsung с долей 28%. В денежном выражении первое место сохранила компания Apple (36%). В "МегаФоне" подтвердили, что лидером продаж в салонах компании осталась компания Samsung, а на втором месте идет Xiaomi, доля которой за год выросла более чем вдвое. "Изменения в топе лидеров связаны, в частности, с дефицитом смартфонов Honor и активной поддержкой своих продуктов Samsung", - пояснил гендиректор "МегаФон Ритейл" Андрей Левыкин.

По словам представителя "ВымпелКома" (бренд "Билайн"), рекордные продажи смартфонов объясняются появлением у россиян дополнительных средств на покупку устройств за счет отказа от отпуска в этом году, а также отложенным спросом. Рост продаж в четвертом квартале также обусловлен приближением новогодних праздников, добавили в Tele2.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост спроса на более дорогие устройства в этом году был связан с тем, что покупатели хотели приобрести смартфоны на длительный период, чтобы не менять через год. В 2021 году Муртазин не ожидает заметного изменения спроса, а рост цен, по его словам, не превысит 5%.