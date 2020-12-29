В Японии разработают деревянный спутник

Sfc.jp

Японская лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry в сотрудничестве с Киотским университетом разработает первый в мире деревянный космический спутник. Об этом сообщает BBC .

На первом этапе проекта партнеры начнут экспериментировать с различными видами древесины, чтобы подобрать наиболее подходящий для экстремальных условий космоса материал. Подробности об этих разработках в Sumitomo Forestry раскрыть отказались, сославшись на коммерческую тайну. Затем инженеры приступят к созданию модели спутника, а готовый к запуску аппарат будет создан к 2023 году.

Идея использовать дерево в качестве материала для спутника связана с проблемой космического мусора: сошедшие с орбиты Земли спутники и одноразовые корабли в основном сгорают в атмосфере, но их обломки могут достигать поверхности планеты. Кроме того, в процессе сгорания таких аппаратов в верхних слоях атмосферы на долгие годы остаются микроскопические частицы алюминия, которые негативно влияют на окружающую среду. В отличие от них деревянные спутники будут сгорать в атмосфере без остатка.

В настоящее время на земной орбите находится около 6 тыс. спутников. Около 60% из них исчерпали срок службы и являются космическим мусором. Согласно прогнозам, к 2028 году количество околоземных спутников может вырасти в 2,5 раза. При этом только компания SpaceX в рамках проекта спутникового интернета Starlink планирует запустить несколько десятков тысяч небольших спутников.