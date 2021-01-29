Huawei начнет продавать в России ПК, мониторы и другие устройства

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Китайская компания Huawei в 2021 году запустит в России продажи стационарных персональных компьютеров (ПК), мониторов и "умных" очков". В общей сложности на российском рынке появится более 40 новых продуктов Huawei в различных категориях, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей компании.

В настоящее время Huawei продает в России смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, роутеры, "умные" колонки и смарт-часы. Введенные ранее санкции со стороны США пошатнули позиции компании на рынке смартфонов: доля Huawei и принадлежавшего ей до недавнего времени бренда Honor (компания была продана, что позволило вывести ее из-под санкций) в 2020 году снизилась в России до 6,4%, тогда как годом ранее она составляла 7,9%.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдар Муртазина, расширение ассортимента товаров под брендом Huawei в России связано с необходимостью компенсировать выпадение доходов от сократившихся продаж смартфонов после отделения бренда Honor. Муртазин отметил, что сегмент ПК и мониторов в России сейчас растет, но Huawei будет непросто конкурировать на этих рынках с другими производителями. В частности, на цене устройств Huawei скажется дефицит комплектующих, который наблюдается на всем рынке.

С этим мнением согласен аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов, который отметил, что для покупателей ПК и мониторов ключевым фактором остается цена, и Huawei придется продавать устройства в убыток, чтобы сделать их конкурентоспособными по цене. Такая стратегия, по словам Вильянова, не позволит Huawei зарабатывать, но сохранит бренд на рынке и покажет его "стремление к развитию в сложной ситуации".

Однако директор департамента компании "Марвел-Дистрибуция" Павел Вьюков считает, что подход Huawei представляет собой не просто расширение ассортимента, а создание полноценной экосистемы на единой платформе. Такой подход, по его мнению, даст компании преимущество в борьбе за потребителя.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что Huawei уже имеет лояльную аудиторию в России в разных категориях, поэтому у компании есть потенциал для развития в новых сегментах.