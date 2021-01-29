29 января компания Xiaomi анонсировала систему беспроводной зарядки гаджетов на расстоянии до 5 метров. Практически одновременно похожую разработку представила компания Motorola.

Судя по небольшому видеоролику, технология Motorola позволяет заряжать смартфоны на расстоянии по меньшей мере в 1 метр. При этом между устройством и зарядной станцией не должно быть препятствий - в этом случае процесс зарядки прекратится. С какой мощностью эта система может заряжать смартфоны на расстоянии, пока не уточняется.

Как пишет GSMArena , в основе технологии под названием Motorola One Hyper лежит существующий стандарт беспроводной зарядки Qi (стандарт индукционной передачи энергии на расстояние в несколько сантиметров), но инженеры Motorola доработали технологию, что позволило заряжать устройства на сравнительно большом расстоянии. Также отмечается, что одновременно заряжать таким образом можно до семи смартфонов.