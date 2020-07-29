Ассоциация потребительских технологий (CTA), занимающаяся организацией крупнейшей в мире технологической выставки CES, которая проходит в Лас-Вегасе в начале каждого года, приняли решение отменить провести выставку в январе 2021 года в режиме онлайн. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

Выставка CES проходит уже более 50 лет. Свои новые устройства в Лас-Вегасе показывают тысячи компаний со всего мира. Организаторы не поделились подробностями нового формата, но отметили, что все еще надеются провести CES 2022 в привычном виде, пишет TJ. CES 2021 года могла стать первым крупным офлайн-мероприятием в отрасли после начала пандемии, но теперь возвращение к этому формату откладывается.

Еще в мае в CTA рассчитывали провести CES 2021 в офлайн-формате. В организации обещали обеспечить дезинфекцию помещений, расширить проходы для социальной дистанции и сократить количество "точек соприкосновения". Изменить планы организаторам пришлось из-за роста заболеваемости коронавирусом в США в последние недели.

Напомним, ранее пандемия стала причиной полной или частичной отмены целого ряда крупных выставок, включая выставку достижений мобильной индустрии MWC в Барселоне, игровую выставку E3 в Лос-Анджелесе, выставку Computex, которая на Тайване и выставку электроники IFA в Берлине. Последнюю выставку теперь планируется провести в усеченном формате в сентябре.