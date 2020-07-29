TechCrunch / www.flickr.com Павел Дуров рассказал, почему высокая комиссия для разработчиков приложений в App Store должна волновать каждого владельца iPhone

TechCrunch / www.flickr.com

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост, посвященный проблеме высоких комиссий для разработчиков в магазине приложений App Store компании Apple. По мнению Дурова, существует целых семь причин, по которым комиссия в 30% должна волновать каждого пользователя iPhone.

Дуров отметил, что из-за большой комиссии разработчики вынуждены повышать стоимость своих приложений. "Несмотря на то, что при покупке телефона Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили", - написал Дуров.

Второй и третьей причинами для беспокойства Дуров назвал цензуру со стороны Apple и снижение конфиденциальности пользователей. Так, по мнению основателя Telegram, Apple запрещает нам, разработчикам, рассказывать пользователям о том, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple. Что же касается проблемы конфиденциальности, то Дуров напомнил, что для установки приложения на iPhone пользователю нужно сперва создать аккаунт в Apple и авторизоваться в нем. После этого каждое приложение и каждое полученное уведомление будет привязываться к учетной записи, что позволит компании следить за пользователем.

"Вы получаете новые версии приложений через несколько дней или несколько недель после того, как они выпускаются разработчиками. Причина в удручающей неэффективности модераторов Apple: их команда часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин. Можно было бы ожидать, что на миллиарды, полученные с комиссий на приложения, Apple хотя бы наймет дополнительных модераторов. Но даже это им не удается, и нам - крупным разработчикам вроде Telegram - обычно приходится ждать несколько дней или даже недель для того, чтобы новые версии наших приложений стали доступны пользователям", - написал Дуров о четвертой причине.

Также Дуров считает, что высокая комиссия снижает количество приложений на рынке. "В гипотетическом мире без комиссий Apple многие приложения были бы прибыльными, но так как в реальном мире Apple вынуждает отдавать ей треть выручки, они часто оказываются нежизнеспособны. В результате многих полезных приложений, которые могли бы нас радовать сегодня, просто не существует: они обанкротились либо так и не появились", - отметил основатель Telegram.

Наконец, по мнению Дурова, необходимость платить Apple приводит к росту количества рекламы в приложениях (разработчики с ее помощью покрывают расходы) и снижению качества приложений.

"Все это звучит настолько вопиюще, что, казалось бы, такая 30%-ная дань не может существовать долго. Но ситуация сохраняется уже около 10 лет", - подытожил Дуров.

Вслед за этим постом Дуров также обнародовал текст, в котором объяснил, образом Apple удается так долго запутывать общественность для сохранения статус-кво. Основатель Telegram назвал мифами заявления компании о том, что комиссия для разработчиков позволяет содержать App Store и создавать более качественные смартфоны. Также Дуров опроверг заявления Apple о том, что Любой может создать свою систему и начать конкурировать с Apple, а без компании у приложений не было бы пользователей. Кроме того, Дуров считает ложью заявления компании о том, что расследования в отношении App Store противоречит идеям свободного рынка и честной конкурентной борьбы.

Напомним, в середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В начале июля вице-президент Telegram Илья Перекопский стал участником панельной дискуссии главы правительства Михаила Мишустина с представителями IT-отрасли, которая состоялась вскоре после неожиданной разблокировки мессенджера в России. В своем выступлении Перекопский обвинил Apple и Google во "взимании дани" с разработчиков.