Сотовые операторы "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "МегаФон" начали предлагать абонентам возможность использования технологии eSIM, которая позволяет пользоваться услугами связи без физической SIM-карты.

В "ВымпелКоме" сообщили, что пока что новая услуга предоставляется в пилотном режиме в Москве и Санкт-Петербурге. Владельцы смартфонов iPhone последних моделей и ряда других устройств, могут получить номер в офисах компании, а в будущем eSIM получится оформить дистанционно через приложение "Мой "Билайн" и портал госуслуг. Для подключения eSIM достаточно просканировать камерой смартфона или планшета специальный QR-код, пишут "Ведомости".

Что же касается "МегаФона", то компания начала прием заявок на подключение eSIM во флагманском магазине в Москве. "Подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж", ‒ сообщил представитель оператора.

Напомним, в марте прошлого года в Минкомсвязи сообщили, что разрабатывают необходимую нормативную базу для внедрения в России технологии виртуальных мобильных карт, но в начале апреля стало известно, что против внедрения eSIM в России выступает как раз ФСБ (из-за сложностей с применением отечественной криптографии), а операторы "большой тройки" (МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом") опасаются технологии в связи с вероятным снижением выручки из-за ее запуска. Позднее СМИ сообщили, что "Ростелеком", Tele2 и другие операторы тестируют или готовятся к тестированию eSIM. В сентябре вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи и экспертным сообществом до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России eSIM.

За последние месяцы Минкомсвязи и Минэкономразвития разработали два разных законопроекта об удаленной идентификации абонентов сотовой связи. Так, проект Минэкономразвития позволяет операторам связи использовать собственные биометрические технологии для удаленного подключения абонентов при продаже SIM-карт через интернет.