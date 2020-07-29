Rambler Group "Сбербанк" вложит в Rambler Group еще 2 млрд рублей, увеличив свою долю в холдинге до 55%

Rambler Group

"Сбербанк" планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group около 2 млрд рублей в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе лидерство на рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году. Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co планируется укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия", - говорится в сообщении.

В рамках этой сделки "Сбербанк" выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95% напрямую у Rambler Group, в результате которого доля "Сбербанка" повысится до 53,5%, банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. В результате доля "Сбербанка" в капитале группы увеличится до 55%.

Напомним, в августе прошлого года "Сбербанк" и Rambler Group закрыли анонсированную в апреле сделку, в рамках которой "Сбербанк" инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%. Сумма сделки в релизе не называлась, но ранее речь шла о 9-11 млрд рублей. В результате партнерства экосистема "Сбербанка" дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group. В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, включая Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис "Рамблер.Касса" и другие, а также кинотеатр "Художественный".

О том, что "Сбербанк" начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о снижении его доли в холдинге Rambler Group стало известно в июне. Переговоры о новой сделке начались на фоне дела против компании Nginx, и в "Сбербанке" оценивали, могут ли действия против Nginx рассматриваться как не соответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr Group. В конце июня дело против Nginx в России было закрыто.