Компания Virgin Galactic, впервые продемонстрировала интерьер корабля VSS Unity, который планируется использовать для космического туризма.

В салоне корабля установлены шесть кресел для пассажиров, спроектированные с учетом перегрузок и индивидуальных особенностей пассажиров. Каждое кресло оборудовано персональным экраном, на который будут выводиться данные о полете в режиме реального времени. В кабине также установлено автоматическое освещение, которое синхронизируется с каждой фазой полета. Для наблюдения за Землей во время полета в кабине есть 12 иллюминаторов, пишет РБК.

В Virgin Galactic также сообщили, что корабль оснащен 16 камерами, которые позволят фиксировать весь полет на фото и видео, чтобы после путешествия космические туристы получили полный отчет. Часть фотографий они получат сразу после приземления, чтобы опубликовать их в социальных сетях.

Напомним, тестовые полеты VSS Unity проходят с декабря 2016 года, а первый испытательный полет с пассажиром корабль совершил в начале прошлого года. Тогда на борту находилась специалистом компании по работе с космическими туристами Бет Мозес. Высота полета составила около 90 километров. Это значит, что формально корабль не побывал в космосе, поскольку так называемая линия Кармана, которую принято считать границей космоса, находится на высоте 100 километров. Однако в Virgin Galactic считают, что эта граница находится на высоте 80 километров.