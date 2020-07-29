Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Разработчики "Яндекс.Диска" откажутся от создания ярлыков на рабочих столах пользователей без их ведома

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Разработчики сервиса "Яндекс.Диск" приняли решение не создавать на рабочих столах пользователей новые ярлыки без их согласия. Об этом написал в блоге компании руководитель "Яндекс.Диска" Владимир Русинов.

Поводом для этого поста послужило недовольство пользователей, на компьютерах которых появился ярлык встроенного в "Яндекс.Диск" приложения для видеоконференций "Яндекс.Телемост". В ответ на обращения в "Яндексе" предлагали просто удалить этот ярлык.

"Диск" - не просто облачное хранилище, а среда, в которой собраны разные рабочие инструменты. Например, пять лет назад в нем появилась cкриншотилка, а два года назад мы добавили "Заметки". Все это не самостоятельные программы, а мини-приложения в составе "Диска". Таким же приложением является "Телемост" - мы поселили его внутри "Яндекс.Диска" как удобный инструмент для совместной работы", - пояснил Русинов, добавив, что иконка "Телемоста" автоматически появилась на рабочих столах у части пользователей после очередного обновления "Диска". Такой подход Русинов назвал ошибкой.

Он также отметил, что, отвечая на вопросы в социальных сетях, в компании не совсем точно объяснили ситуацию. По словам Русинова, "Телемост" является компонентом "Яндекс.Диска" и не может быть удален. Пользователь может удалить либо иконку "Телемоста", либо все приложение "Яндекс.Диск".

"По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя. "Диск" и "Телемост" продолжат развиваться своим чередом. В "Диске" будут появляться новые инструменты для совместной работы, а "Телемост" скоро обзаведется отдельным клиентом", - подытожил Русинов.

Напомним, в "Яндексе" объявили о запуске сервиса видеоконференций "Телемост" в середине июня. Решение "Яндекса" представляет собой онлайн-сервис, который позволяет создать встречу в том числе из интернет-браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке. Для работы с сервисом не нужно скачивать отдельное приложение, поскольку "Телемост" работает в "Яндекс.Браузере" и Google Chrome, а также в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта" (в перспективе он будет интегрирован в другие продукты "Яндекса" и заработает в других браузерах).