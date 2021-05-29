Китайское национальное космическое управление 29 мая осуществило запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2", который должен состыковаться с главным модулем "Тяньхэ" создаваемой на орбите китайской космической станции "Тяньгун".

Запуск был осуществлен в 15 часов 55 минут по московскому времени с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7", передает ТАСС. Первоначально запуск "Тяньчжоу-2" был намечен на 19 мая, однако был отложен по техническим причинам. Корабль доставит на модуль "Тяньхэ" 4,69 тонны грузов и 1,95 тонны топлива, пишет N+1 .

#China #Tianzhou -2 cargo spacecraft successfully entered orbit after its launch China Manned Space Engineering Office announced.The #cms said that "604 seconds after the launch, the cargo ship successfully separated from rocket entered specified orbit, was successful." pic.twitter.com/3sHjUQ5cqA — G.K.Dhas (@dhasgk) May 29, 2021

Напомним, модуль "Тяньхэ" был запущен на орбиту в конце апреля. Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет, в нем также установлены компьютеры, комплексы связи с командным пунктом и другое оборудование. Этот модуль оборудован шлюзом для выхода в открытый космос и может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории.

Проект модульной орбитальной станции "Тяньгун" предусматривает, что на орбиту будут выведены еще два лабораторных модуля ("Вэньтянь" и "Мэньтянь"). После завершения сборки станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом.

По плану создание трехмодульной станции уложится в 11 пусков в 2021-2022 годах: три запуска модулей, четыре запуска грузовых космических кораблей и четыре запуска пилотируемых космических кораблей. В ближайшее время Китай планирует запустить к базовому модулю пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (космонавтами) на борту. Экипаж корабля займется разгрузкой корабля "Тяньчжоу-2" и подготовкой базового модуля к работе.

Предполагается, что после завершения подготовительных работ на станции "Тяньгун" смогут на постоянной основе находиться три члена экипажа. Срок ее эксплуатации составит около 15 лет.