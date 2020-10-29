Китай раскрыл координаты посадки своего первого марсохода

Pixabay.com Посадочная платформа и марсоход китайской миссии "Тяньвэнь-1", которые были запущены к Марсу в июле этого года, продолжают полет к Красной планете

Стоп-кадр видео CGTN / Youtube.com

Посадочная платформа и марсоход китайской миссии "Тяньвэнь-1", которые были запущены к Марсу в июле этого года, продолжают полет к Красной планете. Между тем Китай раскрыл точное место планируемой посадки платформы и марсохода. Об этом сообщает Space.com.

Напомним, миссия "Тяньвэнь-1" включает орбитальный аппарат, посадочную платформу и марсоход. Ранее сообщалось, что в феврале следующего года аппараты выйдут на орбиту вокруг Марса, а в апреле посадочная платформа с марсоходом произведет посадку в районе Равнины Утопия в северном полушарии планеты. Теперь же стало известно, что платформа высадится в южной части Утопии (в точке с координатами 110.318 градуса восточной долготы и 24.748 градуса северной широты), для которой характерна относительно ровная поверхностью с кратерами и эоловыми формами рельефа. Предполагается, что в этой области могли выходить на поверхность планеты грунтовые воды, создавая грязевые потоки, что делает район интересным для геологических исследований. Запасная посадочная площадка находится в юго-восточной части Утопии, где в древности текли потоки лавы из вулканов, пишет N+1.

Вскоре после посадки марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность. Планируемый срок миссии ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше.

And here's the apparent landing site for the yet-to-be named Tianwen-1 rover in Utopia Planitia https://t.co/Ht9qLXIIhp pic.twitter.com/9I9isTuStb— Andrew Jones (@AJ_FI) October 28, 2020

Главные цели программы заключаются в поиске на Марсе текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

Если посадочная платформа и марсоход смогут не только приземлиться, но и начать свою работу, то Китай станет второй страной после США, которой удастся достичь такого успеха.

Запуск миссии "Тяньвэнь-1" стал одним из трех осуществленных в этом году запусков к Марсу. В июле свой орбитальный аппарат Hope к Красной планете запустили Объединенные Арабские Эмираты, а NASA отправило на Марс марсоход Perseverance. На этот год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.