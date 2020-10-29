Доля Android-смартфонов без сервисов Google на российском рынке достигла 10%

По итогам третьего квартала 2020 года доля проданных в России Android-смартфонов Huawei и Honor (дочерний бренд Huawei) без предустановленных сервисов Google выросла до 10%. Об этом говорится в отчете группы "М.Видео-Эльдорадо", обзор которого приводит CNews.

В компании пришли к выводу, что по итогам девяти месяцев 2020 года смартфоны китайских брендов заняли около 57% российского рынка в натуральном выражении, а на долю устройств Huawei и Honor пришлось 30% продаж в штуках. Из-за санкций США Huawei с 2019 года не может выпускать Android-устройства с предустановленными сервисами Google, включая магазин приложений Google Play (модели, выпущенные до введения санкций, получают сервисы Google). Вместо них на новые смартфоны Huawei и Honor устанавливаются фирменные аналоги Huawei (Huawei Mobile Services, HMS).

Первые смартфоны с HMS без сервисов Google появились в России в прошлом году, и с тех пор их ассортимент растет. Сейчас российским покупателям доступны порядка 20 устройств с магазином приложений AppGallery и другими сервисами Huawei. При этом отсутствие привычных сервисов, по всей видимости, не беспокоит покупателей. Так, Модели Honor 9S и 9A в июле-сентябре вошли в топ-10 самых продаваемых смартфонов на российском рынке.

"Смартфоны китайских брендов получают все большее распространение за счет роста доверия и узнаваемости. Прагматичные российские покупатели высоко оценивают надежную сборку, стильный дизайн и наличие актуальных функций по относительно доступной цене. При этом ведущие производители предлагают не только базовые и средние по возможностям аппараты, но и качественные флагманы, что позволяет покрыть потребности всех типов покупателей. Примером лояльности к китайским брендам может стать рост проникновения устройств с сервисами Huawei Mobile Services (HMS). Покупатели готовы инвестировать в девайсы с новой для них экосистемой. Так, их доля в третьем квартале почти удвоилась по сравнению апрелем-июнем 2020 года", - заявил руководитель департамента "Телеком" группы "М.Видео-Эльдорадо" Владимир Чайка.

Что же касается российского рынка смартфонов в целом, то в компании оценили объем продаж с января по сентябрь в 23 млн устройств (+6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года).

Напомним, санкции США вынудили Huawei создать альтернативу не только сервисам Google, но и всей ОС Android. Фирменная OC китайской компании получила название HarmonyOS. Второе поколение HarmonyOS представили в сентябре этого года, а первые смартфоны с HarmonyOS появятся на рынке в следующем году.