Оператор "МегаФон" в течение ближайших двух лет планирует выделить 6 млрд рублей на исследования использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростного интернета.

Как рассказали в компании газете "Коммерсант", этими исследованиями займется дочерняя компания оператора "МегаФон 1440", главой которой станет Алексей Шелобков, сохранив при этом должность управляющего директора компании Yadro (входит в "ИКС Холдинг" Алишера Усманова и его партнеров). В рамках проекта компании предстоит построить экономическую модель проекта, разработать технологическую базу для спутниковых систем, создать прототипы оборудования и испытать их на Земле и в космосе на горизонте пяти лет. В "МегаФоне" рассчитывают, что проект позволит предоставлять доступ к Сети по всему миру.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывает компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper. Роскосмос намерен реализовать систему спутникового интернета в рамках проекта "Сфера", реализация которого начнется в 2021 году.

Самого заметного прогресса в этой области добилась компания SpaceX, которая уже запустила около 900 спутников системы Starlink и объявила о начале бета-тестирования системы на севере США и юге Канады. Стоимость подключения абонентов к Starlink составляет 499 долларов, а абонентская плата - 99 долларов в месяц.

По словам гендиректора AltegroSky Сергея Пехтерева, вложения в проекты OneWeb и Starlink оцениваются в 6 млрд и 10 млрд долларов соответственно, а окупаемость прогнозируется не раньше 2033 года, отмечает. В связи с этим он назвал правильным намерение "МегаФона" начать исследования с поисков возможности удешевления стоимости спутников и поиска экономически эффективной модели.

В свою очередь гендиректор оператора "Небо ГК" Вячеслав Камнев отметил, что создание полноценной системы гибридного интернета обойдется "МегаФону" в гораздо большую сумму, чем 6 млрд рублей.

Другие крупные российские операторы также рассматривают возможность использования спутников. Так, специалисты компании МТС входят в рабочую группу программы "Сфера". В "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") "изучают возможности" использования новых спутниковых сегментов для обеспечения связью клиентов.