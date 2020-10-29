josekube / DepositPhotos Компания Samsung отчиталась о рекордной квартальной выручке

josekube / DepositPhotos

Южнокорейская компания Samsung Electronics обнародовала финансовый отчет по итогам третьего квартала. Выручка компании в июле-сентябре составила почти 67 трлн вон (более 59 млрд долларов), установив новый рекорд. Квартальная прибыль компании составила 12,35 трлн вон (10,9 млрд долларов).

Как пишет The Verge , рекордную выручку в Samsung объяснили повышением спроса после отмены карантина во многих странах. При этом компании удалось удовлетворить этот спрос за счет эффективного управления поставками устройств.

Основным драйвером роста выручки компании стали продажи смартфонов, но в Samsung также отчитались о росте продаж потребительской электроники и чипов памяти (их продажи отчасти выросли за счет китайской Huawei, которая активно закупала чипы перед вступлением в силу новых санкций США).

Несмотря на итоги третьего квартала, Samsung ожидает, что четвертый квартал будет не столь успешным из-за ожидаемого падения продаж чипов памяти и усиления конкуренции на рынке смартфонов в связи с появлением в продаже линейки iPhone 12. Сама Samsung представила флагманские устройства Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G в третьем квартале, а следующая презентация смартфонов Samsung запланирована на январь. При этом выход новых iPhone принесет Samsung пользу за счет поставок OLED-дисплеев для смартфонов конкурента.

В Samsung также сообщили, что в следующем году компания планирует сосредоточится на расширении линейки флагманских устройств, создании новых смартфонов с гибким экраном, а также внедрении поддержки сетей пятого поколения 5G в смартфоны для массового рынка.