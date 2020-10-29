"Сбер" (бывший "Сбербанк"), выкупит у бизнесмена Александра Мамута 45% Rambler Group и станет единоличным владельцем холдинга. О подписании обязывающей документации и закрытии этой сделки сообщается на сайте "Сбера".

"Платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый - в размере 3 млрд рублей - будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года. Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что довольны результатами сотрудничества с Rambler Group в 2019 году, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой "Сбера". Так, онлайн-кинотеатр Okko вошел в подписку "СберПрайм", а в прошлом году на рынке появилась приставка Оkko SmartBox, ставшая первым совместным устройством компаний экосистемы. На ее основе была создана представленная на недавней презентации "Сбера" ТВ-приставка SberBox.

Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. В сообщении отмечается, что "Сбер" сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России.

"Мы создаем нашу экосистему вокруг первоклассных финансовых сервисов, оставаясь лучшим банком в стране для частных лиц и организаций. Мы всегда идем за потребностями наших клиентов, стараемся соответствовать их нуждам и пожеланиям и уже сейчас предлагаем самый широкий спектр востребованных сервисов и услуг. Новости и развлекательный контент - важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group - ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы еще более технологичными, интересными и удобными для клиентов", - заявил глава "Сбера" Герман Греф, поблагодарив Мамута за эффективное сотрудничество.

Как пишет "Коммерсант", Александру Мамуту принадлежало 33,3% в "Художественном". Ранее долей в проекте также владел Роман Абрамович, который несколько лет назад стал партнером в реставрации кинотеатра. Еще 33,3% в 2018 году было у банка "Открытие". С тех пор Rambler выкупил 66,7% "Художественного", а теперь к нему перейдет и оставшаяся доля Мамута.

"Теперь Rambler Group будет дойной коровой - и в этом нет ничего плохого - для трафика, который будет направляться на другие проекты экосистемы "Сбербанка", а также экспериментальной площадкой для создания контентных проектов. Впрочем, вряд ли на его развитие будут выделяться большие средства", - считает аналитик "Финама" Леонид Делицын.

Напомним, в августе прошлого года "Сбербанк" и Rambler Group закрыли сделку, в рамках которой "Сбербанк" инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%. Сумма сделки в релизе не называлась, но ранее речь шла о 9-11 млрд рублей. В результате партнерства экосистема "Сбербанка" дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group. В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, включая Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис "Рамблер.Касса" и другие, а также кинотеатр "Художественный".

О том, что "Сбербанк" начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о снижении его доли в холдинге Rambler Group до 45% стало известно в июне этого года. Переговоры начались на фоне дела против компании Nginx, и в "Сбербанке" оценивали, могут ли действия против Nginx рассматриваться как не соответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr Group. В конце июня дело против Nginx в России было закрыто, а в конце июля "Сбер" официально объявил о намерении дополнительно инвестировать в Rambler Group около 2 млрд рублей.

"Часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году. Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co планируется укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия", - говорилось в сообщении. В результате этой сделки доля "Сбербанка" в капитале группы увеличилась до 55%.