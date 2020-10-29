Pixabay.com Сервис Spotify отчитался о росте аудитории до 320 млн пользователей и назвал запуск в России самым успешным в истории компании

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Музыкальный сервис Spotify сообщил о росте ежемесячной аудитории до 320 млн пользователей и росте числа платных подписчиков до 144 млн человек по итогам третьего квартала. По сравнению с третьим кварталом 2019 года эти показатели выросли на 29% и 27% соответственно, пишет The Verge.

Заметное увеличение числа слушателей и подписчиков в компании объяснили успешной маркетинговой кампанией в Индии, а также запуском Spotify в России и 12 соседних странах в июле этого года. При этом запуск в России в Spotify назвали самым успешным в истории сервиса.

Несмотря на рост аудитории, финансовые показатели Spotify выглядят не столь впечатляюще. Так, выручка компании в третьем квартале составила около 2,32 млрд долларов, увеличившись на 14% в годовом выражении, а вместо прибыли сервис получил убытки в размере 118 млн долларов (год назад Spotify отчитался о прибыли в 282 млн долларов). Отчасти потери сервиса связаны с политикой привлечения аудитории за счет скидок на платную подписку.

The Verge отмечает, что по количеству платных подписчиков Spotify заметно опережает конкурентов. Так, в январе этого года сообщалось, что число подписчиков сервиса Amazon Music превышает 50 млн человек, а Apple в прошлом году отчитывалась о 60 млн подписчиков.

Напомним, в России стандартная Premium-подписка на Spotify стоит 169 рублей в месяц, студенческая - 85 рублей в месяц, а семейная подписка, позволяющая подключить до шести аккаунтов, обойдется в 269 рублей в месяц (219 рублей для двух аккаунтов). Новые пользователи получают свободный доступ к платному функционалу в течение трех месяцев. Пользоваться Spotify после окончания пробного периода можно бесплатно, но с рядом ограничений.

Spotify предпринимал попытки запуска в России по меньшей мере с 2014 года. В 2018 году компания отказалась от планов выхода на российский рынок, а в 2019 году вновь решила запустить сервис в России. Летом прошлого года стало известно, что запуск Spotify откладывается. Причиной задержки называли конфликт сервиса и музыкального издателя Warner Music.