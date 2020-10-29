Moscow-Live.ru / Антон Крылов Главы Facebook, Twitter и Google ответили на вопросы американских сенаторов о цензуре в соцсетях

Moscow-Live.ru / Антон Крылов

Вечером 28 октября комитет по торговле Сената США провел слушания, посвященные возможному изменению действующей с 1996 года ст. 230 интернет-законодательства США, также известной как "Акт о соблюдении приличий в интернете". В ходе слушаний, обзор которых приводит "Коммерсант", на вопросы сенаторов отвечали глава Google Сундар Пичаи, глава сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг.

Предметом четырехчасовых слушаний, инициированных сенаторами от Республиканской партии США, стали обвинения в цензуре в адрес интернет-платформ, а одним из поводов для обсуждения ст. 230 послужил конфликт между Дональдом Трампом и Twitter: в рамках своей политики борьбы с недостоверной информацией сервис микроблогов начал помечать некоторые твиты Трампа сообщением о необходимости проверки содержащихся в них фактов. Кроме того, недавно республиканцы обвинили соцсети в цензуре из-за блокировки доступа к материалам газеты The New York Post, в которой вышла статья, компроментирующая Хантера Байдена - сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Согласно действующей редакции ст. 230 соцсети в большинстве случаев не несут ответственности за высказывания пользователей и одновременно обладают довольно широкими полномочиями по блокировке и другим формам контроля пользовательского контента. Сенаторы от Республиканской партии считают необходимым отменить юридическую защиту платформ, которые недопустимо ограничивают свободу высказывания пользователей или дискриминируют их.

Так, глава комитета Роджер Уикер заявил, что ст. 230 способствовала развитию интернет-платформ, но одновременно позволила интернет-компаниям цензурировать контент. В качестве примеров он перечислил случаи блокировки в Facebook и Twitter информации консервативной направленности. Помимо этого, Уикер указал, что Google ранее грозила отключить ряд консервативных сайтов от своей платформы-интернет рекламы.

Сенаторы от Демократической партии также высказались за изменение ст. 230, но они считают, что соцсети плохо борются с дезинформацией и экстремистскими высказываниями. Демократы заявили, что платформы должны блокировать больше материалов с подобным контентом.

Отвечая на вопросы сенаторов Дорси, Пичаи и Цукерберг выразили готовность изменить правила модерации, но подчеркнули, что Google, Facebook и Twitter не блокируют контент по политическим мотивам.

Основная критика республиканцев обрушилась на Джека Дорси. Сенаторы обвинили Twitter в предвзятости по отношению к Дональду Трампу, отметив, что сервис помечает твиты президенты США, но не делает того же в отношении записей духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Дорси в ответ заявил, что в Twitter есть политика борьбы против фейковых новостей, в том числе касающихся вопросов выборов, гражданского общества и пандемии коронавируса, и твиты Трампа были помечены как требующие проверки достоверности в рамках этой политики. По мнению Дорси записи Трампа о внутренних делах США могут нанести реальный вред, тогда как записи Хаменеи с угрозами Израилю он назвал "бряцанием оружием, являющимся частью выступлений мировых лидеров".

Демократы в ходе слушаний чаще критиковали Facebook. Они упрекали Цукерберга в недостаточной борьбе с фейками и дезинформацией в период предвыборной кампании. В ответ глава соцсети напомнил, что ранее выступал за участие правительств и общества в разработке норм работы соцсетей. Он добавил, что Facebook тратит миллиарды долларов на борьбу с распространением фейков, и в этой борьбе задействованы около 35 тыс. сотрудников компании.

Деятельности Google сенаторы от обеих партий уделили гораздо меньше внимания. В ходе ответов на их вопросы Сундар Пичаи отметил, что изменение ст. 230 может привести к негативным последствиям для пользователей и бизнеса.