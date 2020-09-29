Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 28 сентября анонсировало планы по созданию на Луне фабрики по производству водорода, который будет использоваться в качестве топлива для перспективного лунного автомобиля в рамках совместного проекта JAXA и компании Toyota.

Как сообщает Kyodo, амбициозный проект планируется реализовать к 2035 году. Япония будет участвовать в создании американской станции Gateway на лунной орбите, а затем построит фабрику по добыче водорода. Источником водорода станет замерзшая вода (предположительно, запасы льда находятся в кратере рядом с южным полюсом спутника), а заправлять им планируется как будущий луноход, так и корабль который будет доставлять астронавтов на поверхность Луны и забирать их обратно на орбиту.

В JAXA полагают, что затраты на производство водорода из воды на Луне окажутся меньше затрат на доставку топлива с Земли. Так, для одной миссии, включающей полет на Луну с орбитальной станции, поездку по поверхности и возвращение на орбиту потребуется получить и переработать около 60 тонн воды. Экономия от производства водорода на Луне будет достигнута в случае совершения 5-7 таких миссий со станции Gateway.

Напомним, основное отличие перспективного японского лунного автомобиля от тех, что использовали побывавшие на Луне американские астронавты, заключается в наличии герметичной кабины объемом 13 кубических метров, в которой люди смогут находиться без скафандров. В описании концепта говорилось, что лунный автомобиль будет рассчитан на двух космонавтов, но при необходимости сможет перевезти четверых. Его длина составит 6 метров, ширина - 5,2 метра, а высота - 3,8 метра. Запас его хода ранее оценивали в 10 тыс. километров, но теперь речь идет об 1 тыс. километров, и если на первых рендерах автомобиль имел колеса, то теперь создатели предполагают, что он будет перемещаться по поверхности Луны скачками за счет низкой гравитации.