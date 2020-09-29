В российском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха, которую устранят в ближайшие дни

NASA Blogs В Роскосмосе уточнили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура

Роскосмос / Twitter

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха, которую устранят в ближайшие дни. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Роскосмоса.

В Роскосмосе уточнили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура. Теперь предстоит найти точное место утечки, чтобы ее ликвидировать и восстановить герметичность. Это планируется сделать в ближайшее время.

"При этом общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне одного миллиметра за восемь часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме", - подчеркнули в Роскосмосе. Ранее отмечалось, что с августа объемы утечки выросли с 540 граммов до 1,4 килограмма в сутки.

После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС было установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. pic.twitter.com/zY3Q9KMBVV— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 29, 2020

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев предположил, что утечка может происходить через вакуумные клапаны. "В модуле ["Звезда"] достаточно много систем, есть вакуумные клапаны, которые соединяют некоторые из систем жизнеобеспечения с забортным вакуумом. Поэтому наиболее вероятная, потенциальная утечка где-то в этом районе", - сказал Крикалев в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции. "Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята на прошлой неделе. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.