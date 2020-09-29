Права на управление доменом .su, зарегистрированным 30 лет назад для использования в СССР, недавно перешли от "Фонда развития Интернет" (ФРИ) к государству. Организация, управлявшая доменом около 20 лет, передала права на него по требованию Администрации президента в соответствии с требованиями закона о суверенном Рунете. Вскоре после этого один из соучредителей фонда был отпущен из-под домашнего ареста.

Как пишет "Медуза", речь идет об Алексее Солдатове, который считается одним из основоположников Рунета, а ранее занимал пост замминистра связи. В конце 2019 года его обвинили "в хищении путем обмана права на IP-адреса", но причиной дела против Солдатова называли права на домен .su.

Суть официальных обвинений, предъявленных Солдатову, а также его бизнес-партнерам Евгению Антипову и Алексею Шкиттину заключалась в том, что они, по версии следствия, организовали трансфер более 450 тысяч IP-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) к чешскому провайдеру Reliable Communications, в результате чего институту был причинен материальный ущерб на сумму более 620 млн рублей.

В 2018 году совет РосНИИРОС принял решение о ликвидации института. Его клиентов и абонентскую базу передали российскому ООО "Релком Групп", а принадлежащие организации IP-адреса, которые к тому времени стали дефицитным ресурсом, перерегистрировали на чешскую Reliable Communications. Бенефициарами двух упомянутых компаний являлись член совета РосНИИРОС Алексей Солдатов и исполняющий обязанности директора института Алексей Шкиттин. За абонентскую базу "Релком Групп" должна была заплатить РосНИИРОС 8,9 млн рублей, тогда как передача IP-адресов была частью этой сделки и не оплачивалась отдельно. Однако следователи считают, что стоимость адресов на тот момент превышала 620 млн рублей.

Как рассказывал ранее член совета РосНИИРОС Алексей Платонов информация о ликвидации института дошла до Администрации президента весной 2019 года. После этого руководству "Курчатовского института" (именно он основал РосНИИРОС) поступил звонок, и ликвидацию РосНИИРОС прекратили. Затем глава управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов, который теперь занимает пост главы Роскомнадзора, подал в МВД заявление о необходимости проверить сделку по трансферу IP-адресов РосНИИРОС.

Вскоре после появления уголовного дела Reliable Communications вернула IP-адреса РосНИИРОС, но расследование не остановили, и Алексей Солдатов и Евгений Антипов до недавнего времени находились под домашним арестом, а живущего за границей Алексея Шкиттина объявили в международный розыск.

28 сентября меру пресечения Антипову и Солдатову изменили на подписку о невыезде. Это подтвердила адвокат Солдатова Наталья Давыдова. Это случилось после того, как ФРИ передал РосНИИРОС все права на управление доменом .su.

утверждает один из собеседников "Медузы". В базе Администрации адресного пространства интернета (IANA) менеджером и администратором домена .su сейчас действительно значится РосНИИРОС, хотя на момент появления уголовного дела в отношении Солдатова администратором домена был указан ФРИ.

"Передать домен .su было, конечно, не нашей инициативой - мы много лет работали с этим доменом и вложили много сил в то, чтобы его сохранить. Но РосНИИРОС при новом руководстве решил вернуть себе все полномочия по домену, и мы их отдали", - сообщила директор ФРИ и супруга Солдатова Галина Солдатова.

При этом, по словам Шкиттина просьба отдать права на домен .su поступила непосредственно от Администрации президента. "После того, как в ноябре 2019 года вступил в силу закон о суверенном Рунете, по которому домен .su стал частью "национальной доменной зоны", от администрации президента в РосНИИРОС поступила команда взять его под свой контроль. Директора ФРИ Галину Солдатову в достаточно угрожающей форме принудили передать все права по управлению доменом, намекнув, что в противном случае она может оказаться на одной скамье подсудимых с Алексеем Солдатовым. Я своего согласия на передачу домена не давал, но особых вариантов бороться не было", - пояснил он.

Закону о суверенном Рунете гласит, что домен .su действительно является частью "национальной доменной зоны". "Координацию его деятельности" закон возлагает на некоммерческую организацию, одним из учредителей которой является Российская Федерация. В отличие от РосНИИРОС, ФРИ не отвечает этому требованию.