Специалисты NASA и компании SpaceX приняли решение еще раз отложить возвращение пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на Землю после полугодовой миссии. Об этом сообщается на сайте NASA.

Если ранее предполагалось , что корабль отстыкуется от МКС 30 апреля и совершит приводнение в Мексиканском заливе 1 мая, то теперь то теперь эти события должны произойти 1 и 2 мая соответственно (по московскому времени и отстыковка, и приводнение произойдут 2 мая). Причиной переноса снова стала погода в расчетном районе приводнения Crew Dragon у побережья Флориды: 1 мая прогнозируемая скорость ветра может превысить допустимые для корабля значения.

UPDATE: NASA's @SpaceX Crew-1 mission is now targeting a return to Earth no earlier than ~2:57am ET (06:57 UT) Sun., May 2.



????️ Undocking from the @Space_Station is now targeted for 8:35pm ET, Sat., May 1 (00:35 UT, Sun., May 2). Details: pic.twitter.com/zO8lGYRXps — NASA (@NASA) April 30, 2021

На борту корабля SpaceX на Землю вернутся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. Они прибыли на МКС на этом же корабле Crew Dragon в ноябре прошлого года в рамках первой регулярной миссии для Crew Dragon.

Сейчас на борту МКС помимо Гловера, Хопкинса, Уокер и Ногути находится еще семь членов экипажа. Это астронавты NASA Шейн Кимбро, Марк Ванде Хай и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.

Корабль Crew Dragon был разработан SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии. Он совершил первый полет к МКС в автономном режиме в марте 2019 года. Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время.