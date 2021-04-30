Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении конкуренции в магазине приложений App Store. Компании грозит штраф в 27 млрд долларов

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Еврокомиссия 30 апреля предъявила компании Apple официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте регулятора. Теперь компании грозит многомиллиардный штраф.

Напомним, в середине июня прошлого года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намеревался выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

По итогам расследования Еврокомиссия пришла к выводу что комиссия в 30%, которую разработчики размещенных в App Store приложений обязаны платить компании со всех полученных от пользователей платежей, вынуждает их повышать цены для потребителей. В частности, эти расходы на пользователей перекладывает большинство стриминговых сервисов.

"Правила Apple нарушают конкуренцию на рынке музыкальных стриминговых сервисов, поскольку приводят к повышению издержек разработчиков конкурирующих сервисов. Это приводит к повышению цен для потребителей, которые совершают покупки в приложениях сервисов на iOS-устройствах", - говорится в сообщении Еврокомиссии. При этом замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер подчеркнула, что речь в данный момент идет только о музыкальных сервисах, но Еврокомиссия расследует дела о нарушении конкуренции в сфере продажи электронных книг, нарушениях в сфере игр и нарушениях в App Store в целом.

Как пишет The Verge , у Apple есть 12 недель на подготовку официального ответа. Компании грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки. В прошлом году Apple заработала 274,5 млрд долларов - максимальный штраф для компании может превысить 27 млрд долларов. Кроме того, власти ЕС могут обязать компании устранить нарушения законодательства, что грозит Apple более существенными потерями, чем штраф.

В Spotify поприветствовали решение регулятора. В компании назвали его ключевым шагом, чтобы заставить Apple нести ответственность за неконкурентное поведение.

В Apple заявили, что несогласны с позицией Еврокомиссии. В заявлении компании говорится, что сервис Spotify стал крупнейшим музыкальным сервисом в мире не без участия Apple. Также в компании отметили, что Spotify платит Apple комиссию в 15% за платежи, совершаемые через AppStore всего 1% подписчиков Spotify.

В феврале этого года разработчик игр Epic Games также направил в Еврокомиссию жалобу на Apple. В ней говорилось о нарушениях антимонопольного законодательства Евросоюза со стороны компании. Так, в Epic Games считают, что Apple, используя "тщательно разработанные антиконкурентные ограничения", полностью устранила конкуренцию в распространении приложений для iOS и платежах их разработчикам.