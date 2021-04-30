Марсианский вертолет Ingenuity ("Находчивость"), доставленный на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"), совершил третий полет. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты, но затем при тестировании произошел сбой, и первый полет отложили для обновления софта Ingenuity. 19 апреля беспилотник совершил первый полет, который также стал первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете. Второй полет Ingenuity состоялся 22 апреля, а третий - 25 апреля.

Во время четвертого полета, который состоялся со второй попытки, беспилотник поднялся на 5 метров, а затем отлетел на 133 метра на юг, после чего вернулся назад и сел в точке взлета. В общей сложности полет продлился 117 секунд, став самым продолжительным для Ingenuity. Пока что в NASA получили одну цветную фотографию с камеры беспилотника, но вскоре на Землю будут переданы и другие изображения с этой камеры, а также с черно-белой камеры Ingenuity.

Success ????#MarsHelicopter completed its 4th flight, going farther & faster than ever before. It also took more photos as it flew over the Martian surface. We expect those images will come down in a later data downlink, but @NASAPersevere's Hazcam caught part of the flight. pic.twitter.com/Fx3UHu4jgv — NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021

В NASA пересмотрели планы дальнейшего использования Ingenuity

Ранее предполагалось, что программа тестирования Ingenuity будет завершена после 4-5 полетов, и беспилотник навсегда останется на посадочной площадке, названной в честь пионеров авиации братьев Райт, а марсоход Perseverance, который используется для связи беспилотника с Землей, поедет выполнять свою основную миссию. Однако успешные испытания Ingenuity заставили специалистов NASA пересмотреть свои планы, о чем было объявлено на специальной пресс-конференции . Новая программа полетов Ingenuity не должна помешать работе марсохода Perseverance, который пока что выполняет подготовку к старту своей научной миссии с опережением графика. Кроме того, в качестве первой цели для исследований команда ровера выбрала район, расположенный неподалеку от места посадки Perseverance. Ближайшие месяцы марсоход будет искать в этой зоне на дне кратера Йезеро интересные скальные обнажения.

Новый план использования Ingenuity предусматривает, что беспилотник совершит еще один испытательный полет и переместится на новую посадочную площадку. Вплоть до конца августа 2021 года Ingenuity совершит еще ряд полетов разной продолжительности и сложности, во время которых будет снимать поверхность планеты с высоты, чтобы найти научные цели для марсохода, а также определить для него потенциальные маршруты.

Ранее в NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью около 2,5 тыс. оборотов в минуту, примерно впятеро быстрее по сравнению с лопастями вертолетов на Земле. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

Марсоход Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.