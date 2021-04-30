Новым главой NASA стал бывший астронавт и сенатор Билл Нельсон

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Сенат США 29 апреля единогласно утвердил кандидатуру бывшего сенатора и астронавта Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), и в ближайшее время Нельсон будет приведен к присяге. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 20 января предыдущий глава NASA республиканец Джим Брайденстайн покинул свой пост в связи с официальным вступлением в должность нового президента США Джо Байдена. Эта отставка стала частью обычного процесса смены администрации США и с тех обязанности главы NASA исполнял заместитель Брайденстайна Стив Юрчик.

Источники не исключали, что Джо Байден предложит назначить главой NASA женщину, но в итоге он остановил свой выбор на кандидатуре Нельсона, и его предложение было одобрено Сенатом.

78-летний Нельсон, является членом Демократической партии США. Он трижды избирался в Сенат от родного штата Флорида. Членом Сената Нельсон был с 2001-го по 2019 год. В 1979-1991 годах он был членом Палаты представителей Конгресса США. Во время работы в нижней и верхней палатах Конгресса Нельсон возглавлял подкомитеты по космосу, а в 2019 году он вошел в состав консультативного совета NASA.

Нельсон побывал в космосе один раз. В 1986 году он совершил полет на корабле Space Shuttle в рамках миссии STS-61C и провел на орбите шесть дней. Вместе с Нельсоном в той миссии участвовал Чарльз Болден, который возглавлял NASA с 2009-го по 2017 год.

"Для меня большая честь выдвижение кандидатуры президентом и голосование в Сенате. Я постараюсь заслужить это доверие. Вперед и вверх!" - приводятся слова Нельсона на сайте NASA.

Отметим, что за время работы Брайденстайна на посту главы NASA космическое агентство смогло добиться ряда успехов, а одним из ключевых проектов для NASA в последние годы стал проект Artemis ("Артемида"), целью которого является возвращение людей на Луну в 2024 году (из-за ряда задержек этот срок выглядит все менее реалистичным) и масштабное освоение спутника Земли в сотрудничестве с другими странами.