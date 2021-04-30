IT-компании обратились в Минцифры с критикой планов регулирования просветительской деятельности

digital.gov.ru

Четыре российские IT-ассоциации 27 апреля направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с критикой проекта правительственного постановления об осуществлении просветительской деятельности. Об этом пишет "Коммерсант" .

Речь идет о документе, разработанном в связи с принятием нашумевшего законопроекта о регулировании просветительской деятельности. За несколько дней проект постановления набрал на портале проектов нормативных актов 14 тыс. голосов против его принятия. На днях стало известно, что разработанный Минпросвещения документ был создан в пиратской версии редактора Microsoft Word.

Обращение Шадаеву направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Разработчики и операторы систем электронных услуг (РОСЭУ), Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП) и "Руссофт". В письме говорится, что если постановление будет принято в текущем виде, то это усложнит взаимодействие IT-компаний и образовательных учреждений. В частности, авторы обращения считают бессмысленным ограничивать преподавание не только общественных дисциплин, в которых возможно "двоякое толкование тех или иных событий", но и точных наук, включая математику и информатику.

В IT-ассоциациях считают, что проект ставит серьезные административные барьеры перед лекторами. Так, в документе говорится, что лектор обязан не менее двух лет заниматься просветительством, а также пройти длительную процедуру медосмотра. Кроме того, ограничение установлено юрлиц: у них не должно быть задолженностей, и они не должны быть включены в реестр НКО - иностранных агентов. По мнению авторов письма, в таких условиях компаниям "проще вообще не рассказывать о новых технологиях", чем проходить все требуемые процедуры.

Если постановление будет принято, то кадровая проблема IT-индустрии и всей цифровой экономики станет еще более драматичной, а использование экспертизы зарубежных специалистов окажется невозможным, отмечается в обращении. В связи с этим IT-ассоциации попросили Минцифры совместно с Минпросвещения вывести из-под действия постановления вопросы распространения инженерно-технической информации, а также в целом продлить обсуждение проекта документа до 21 мая.

Президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров отметил, что с вузами, колледжами и школами сейчас взаимодействует по меньшей мере 80% российских IT-компаний. Если постановление примут, то для проведения лекцию в вузе, специалисту из IT-компании придется потратить несколько дней на формальности, выпав из рабочего процесса, считает исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев.

Напомним, одобренный ранее Госдумой рамочный законопроект вводит понятие просветительской деятельности и устанавливает контроль государства над ней. Согласно документу, под просветительской деятельностью понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Просветительскую деятельность, согласно законопроекту, осуществляют органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации. Ее также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели или юрлица при соблюдении требований закона. Документ запрещает использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения действиям, противоречащим Конституции РФ".

Против законопроекта выступали ученые, просветители и научные журналисты. Призыв отозвать документ поддержали все члены президиума Российской академии наук, для которой просветительская деятельность является уставной. Вице-президент РАН Алексей Хохлов отмечал, что президент академии обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, но "никто даже не подумал" связаться с учеными и обсудить текст законопроекта.