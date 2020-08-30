Компания Neuralink 28 августа провела анонсированную презентацию новых вживляемых в мозг чипов, которые в перспективе могут позволить подключать мозг человека к компьютеру и помочь в лечении многих болезней. Запись презентации, которую провел основатель Neuralink Илон Маск, доступна на YouTube-канале компании.

В прошлом году компания представила первые чипы для создания нейроинтерфейса. Они представляли собой вживляемые непосредственно в мозг полимерные нити с электродами толщиной 4-6 мкм, позволяющими считывать сигналы электрической активности мозга и стимулировать его отдельные области. Другой конец нитей подключался к размещаемому на черепе чипу управления

Обновленный вариант чипа с подсоединенными нитями, получивший название Link, имеет форму монеты и размеры 23*8 миллиметров. Одним из главных отличий стало снижение числа электродов: если в старой версии их было свыше 3 тыс., то в новой - 1024, отмечает Naked Science. Заряда батареи устройства должно хватать на день. При этом компания полностью переосмыслила подход к нейроинтерфейсу. Если год назад инженеры предлагали имплантировать людям чип с электродами, размещая за ухом передатчик, то теперь обработка данных происходит прямо в размещаемом на черепе чипе, а данные с него и на него передаются в беспроводном режиме. Например, управлять устройством можно будет со смартфона.

Neuralink is not the deterritorialization of the human body some acc/trans humanista may think. Body modification for the mere reason of experimentation is part of that process. pic.twitter.com/8fNmQ4wE6h— cute_noumena (@CNoumena) August 29, 2020

7/ electrodes implanted with no vascular and neural damage pic.twitter.com/lzxTDNu0iI— Brain Updates ⚡️ (@brainupdates) August 28, 2020

К настоящему времени Link успешно испытали на свиньях. На презентации Маск показал свинью, которой вживили электроды в июне. Во время демонстрации они в реальном времени регистрировали активность коры мозга, пишет N+1. Также в презентации участвовала свинья, которой ранее вживили электроды, а затем без последствий извлекли их. Наконец, Маск показал и робота-хирурга, созданного для вживления чипа, но пока неясно, будет ли он вживлять устройство самостоятельно или же под присмотром нейрохирурга, как сообщалось ранее.

9/ Gertrude the "high energy pig" - Elon Musk, had the implant for two months. Here you can see the neural decode

Lots of #neuralpig memes incoming ? pic.twitter.com/kFVHkKDm34— Brain Updates ⚡️ (@brainupdates) August 28, 2020

По словам Маска, в перспективе чипы Link среди прочего позволят транслировать музыку прямо в мозг, призывать электрокары Tesla "силой мысли", или играть в компьютерные игры без джойстика или клавиатуры.

"Я думаю в будущем вы сможете сохранять и проигрывать воспоминания. Это, конечно, звучит больше как серия "Черного зеркала", но я думаю они достаточно хорошо предсказывают [технологии]. Вы сможете выгрузить, сохранить и сделать резервную копию воспоминаний, а также восстановить воспоминания. И в конечном итоге вы сможете загрузить их в новое тело или в роботело. Будущее будет странным", - приводит слова Маска TJ.

Пока Neuralink не испытывала технологию на людях, однако получила высокие оценки от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). По словам Маска, клинические испытания Link могут начаться в этом году на небольшой группе пациентов с тяжёлыми повреждениями спинного мозга.

Компания Neuralink была основана в 2017 году. К лету прошлого года исследователи провели несколько операций по вживлению нитей в мозг крыс и протестировали устройства на запись данных.

Как рассказывал Маск в 2017 году, целью Neuralink является создание нейроимплантатов, которые помогут лечить эпилепсию и психические расстройства. Также предприниматель отмечал, что в будущем компания создаст доступный нейроинтерфейс, который позволит связать мозг с компьютером. Такое устройство может пригодиться людям с роботизированными протезами - с его помощью они смогут лучше управлять искусственными конечностями.

Стоит отметить, что сама по себе технология, над которой работает Neuralink, не является принципиально новой, но компания Илона Маска добилась немалых успехов в деле создания более совершенных вживляемых чипов и электродов, которые приближают появление полноценного нейроинтерфейса.