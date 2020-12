Компания Boston Dynamics, о покупке которой у японского холдинга SoftBank недавно объявила компания Hyundai, опубликовала на своем YouTube-канале поздравительное новогоднее видео с несколькими роботами.

В новом ролике Boston Dynamics "снялись" два человекоподобных робота Atlas, робот Spot, оснащенный похожим на длинную шею манипулятором, и колесный робот Handle. В трехминутном видео роботы зажигательно отплясывают под песню "Do You Love Me?" группы The Contours, которая вошла в саундтрек к фильму "Грязные танцы".

"Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало года, который, надеемся, окажется более счастливым". С Новым годом от всех нас в Boston Dynamics!" - говорится в описании ролика. Комментаторы предположили, что так роботы в будущем могут отпраздновать порабощение человечества.