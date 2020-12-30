Минцифры завершило работу над вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли. Об этом пишет РБК со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина. Теперь предложения ведомства должно одобрить правительство.

По словам Паршина, в новый перечень мер поддержки IT-отрасли вошло предложение о льготных условиях на доступ к программному обеспечению для малого и среднего бизнеса. В рамках этой меры Минцифры планирует субсидировать 50% стоимости лицензии разработчикам специализированного софта при ее продаже малому и среднему бизнесу.

Также чиновник сообщил, что "с большой долей вероятности" в паке войдет требование к разработчикам отечественного ПО, чтобы оно было совместимым с российскими операционными системами, отечественной микроэлектроникой и процессорами. Окончательным список мер для второго пакета должно утвердить правительство.

Как уточнил заместитель гендиректора компании Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов, под специализированным ПО для среднего и малого бизнеса подразумеваются офисные приложения, приложения бухучета, а также платформы для работы с клиентами. Так, ранее Минпромторг субсидировал по 50% стоимости систем автоматизированного проектирования (САПР) и управления жизненным циклом продукта (PLM) для предприятий, в которых трудится менее 200 человек.

В свою очередь глава ГК DZ Systems и создатель "Яндекс.Маркета" Дмитрий Завалишин назвал предложение Минцифры "в целом, полезным, потому что поддержка отечественных разработчиков прикладного ПО таким образом будет завязана на реальные потребности рынка".

"Одна из больших проблем при господдержке российских производителей, как правило, заключается в том, что государство не знает, кто из них на самом деле достоин материальной помощи, а кто - нет. При принятии решения о поддержке легко ошибиться, возникает много возможностей для злоупотреблений. В случае, когда финансируется именно покупка программного обеспечения клиентами, пользователи автоматически становятся некоторым фильтром, который определяет, какое ПО обладает ценностью, а какое - нет", - объяснил Завалишин.

Что же касается требования о совместимости софта с российскими ОС, то, по словам гендиректора "Базальт СПО" Алексея Смирнова, похожее требование для отечественного офисного ПО было введено несколько лет назад, но фактически оно не выполняется.

"Для многих разработчиков прикладного ПО обеспечение совместимости с российскими процессорами будет серьезной дополнительной нагрузкой, поэтому важно, чтобы требование совместимости было поддержано адекватными мерами по поддержке разработчиков прикладного софта", - считает Смирнов.

Напомним, первый пакет мер поддержки IT-отрасли был принят в июле. Он представлял собой поправки к Налоговому кодексу, согласно которым 1 января 2021 года налог на прибыль для IT-компаний снизится с нынешних 20% до 3%, а ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, будет обнулена. Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. Также власти намерены отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам ПО возможность получать специальные субсидии.

На эти льготы могут рассчитывать компании, которые получают не менее 90% доходов от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке, внедрению и поддержке. Помимо этого, в штате таких фирм должно насчитываться не менее семи человек, а компании должны иметь аккредитацию Минкомсвязи. Таким образом, "Яндекс" и ряд других крупных российских компаний не смогут воспользоваться налоговым маневром, поскольку получают основной доход от рекламы. Перечисленные льготы смогут получить и организации, разрабатывающие изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Компенсировать потери в бюджет от снижения налогов правительство планирует за счет отмены льготы по НДС для компаний, которые не включены в реестр российского программного обеспечения.

"До объявления о налоговом маневре мы получали в среднем 60 заявок в месяц на включение в реестр, а сейчас в моменте бывает до 60 в день", - сообщил РБК Максим Паршин, отметив, что налоговый маневр в IT должен сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для компаний отрасли, чем Ирландия, Кипр и другие страны.

Паршин также напомнил, что Минцифры запустило программу льготного кредитования. Кредиты по ставке от 1 до 5% в основном предназначены для крупных заказчиков софта, а разработчики новых продуктов и те, кто их впервые внедряет, могут претендовать на гранты. Так, по итогам этого года Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделили в виде грантов 250 проектам почти 6,4 млрд рублей.