Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин 30 декабря распорядился к 2023 году разработать городской автобус на водородном топливе. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам нужно обязательно продолжить, прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы - в целом мы их уже достаточно "разогнали" в хорошем смысле этого слова, - планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - заявил глава государства в ходе разговора по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Затем, по мнению Путина, нужно перейти к разработке водородных локомотивов. По его словам, использование водородного топлива необходимо "с учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе", которое "с экологической точки зрения желает много лучшего, а выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах".

"Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребованна", - подытожил Путин.

Как напоминает газета "Ведомости" , в конце октября правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Этот план предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также "укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка".

Напомним, в ноябре, во время ввода в эксплуатацию 105-километрового участка ЦКАД в Московской области, компания "Эвокарго" испытала на специальном отрезке трассы водородный беспилотный грузовик EVO-1. Модель EVO-1 оснащена гибридной системой питания от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 километров, а если при полной заправке водородом пробег увеличивается на 650-750 километров. Для эксплуатации грузовика необходимы зарядные и заправочные станции вдоль маршрута следования.