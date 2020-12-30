Президент России Владимир Путин 30 декабря распорядился к 2023 году разработать городской автобус на водородном топливе. Об этом сообщает ТАСС.
"Нам нужно обязательно продолжить, прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы - в целом мы их уже достаточно "разогнали" в хорошем смысле этого слова, - планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - заявил глава государства в ходе разговора по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Затем, по мнению Путина, нужно перейти к разработке водородных локомотивов. По его словам, использование водородного топлива необходимо "с учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе", которое "с экологической точки зрения желает много лучшего, а выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах".
"Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребованна", - подытожил Путин.
Как напоминает газета "Ведомости", в конце октября правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Этот план предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также "укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка".
Напомним, в ноябре, во время ввода в эксплуатацию 105-километрового участка ЦКАД в Московской области, компания "Эвокарго" испытала на специальном отрезке трассы водородный беспилотный грузовик EVO-1. Модель EVO-1 оснащена гибридной системой питания от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 километров, а если при полной заправке водородом пробег увеличивается на 650-750 километров. Для эксплуатации грузовика необходимы зарядные и заправочные станции вдоль маршрута следования.
В начале октября южнокорейская компания Hyundai поставила семь первых водородных грузовиков Xcient Fuel Cell, клиентам из Швейцарии, начав таким образом продажи первого в мире серийного грузовика такого типа. Длина грузовика составляет около 9,5 метра. Он оснащен водородной силовой установкой с двумя тяговыми электромоторами на топливных элементах, каждый из которых имеет мощность 129 лошадиных сил. Семь топливных баков грузовика вмещают до 32 килограммов сжиженного водорода, а запас хода Xcient Fuel Cell составляет около 400 километров. Дозаправка занимает до 20 минут. Полная масса грузовика может достигать 36 тонн.