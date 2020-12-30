Роскомнадзор начал искать запрещенную информацию в интернете при помощи искусственного интеллекта

Moscow-Live / Алексей Поляков

Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объем информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду и т.п. Новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре добавили, что обнаруженная при помощи ИИ информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам, производительность работы которых выросла более чем в 14 раз после внедрения новых алгоритмов поиска запрещенной информации.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин заявил , что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества. С таким мнением он выступил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил Путин. При этом он указал на необходимость купировать риски, связанные с развитием ИИ. По мнению президента, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями ИИ. "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их", - сказал президент.

"Возможно ли восстание машин? <...> Люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе - есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть", - сказал президент, приведя затем в пример интернет, в котором "тоже есть риски". По мнению президента, него должны распространяться законы и морально-нравственные нормы, и "то же самое касается искусственного интеллекта". Глава государства также добавил, что ИИ не заменит человека, но станет помощником в самых разных сферах.